انت الان تتابع خبر الحلقة 22 مسلسل جعفر العمدة .. شوف هيحصل ايه قبل ما تتعرض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت قناة mbc iraq عن بعض أحداث الحلقة 22 مسلسل جعفر العمدة، التي سوف تعرض مساء اليوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023، الموافق 22 رمضان 1444 هجريا، والتي سوف تشهد العديد من المفاجأت.

ويشارك في مسلسل جعفر العمدة كل من محمد رمضان زينة، هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة، وعدد كبير من النجوم، حيث حقق هذه العمل الدرامي أكبر نسب مشاهدة في الفترة الماضية.

أحداث الحلقة 22 مسلسل جعفر العمدة:

وعرض القناة عن البرمو الخاصة بالحلقة والذي يتضمن أول مواجهة بين بلال شامة وجعفر العمدة بعد مسكة في بيت سيف ويسأله سؤالًا مباشرًا: “ابني عايش ولا ميت؟”