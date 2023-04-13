انت الان تتابع خبر نقاب ياسمين صبري يثير الجدل على السوشيال ميديا.. ومتابعون: شكلها يخوف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير والذي انقسم حوله المتابعون.

حيث نشرت “ياسمين” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور جديدة ظهرت فيها مرتدية النقاب، وصورة أخرى وهي جالسة في الحسين وشارع المعز لحضور أمسية ليلية من أمسيات شهر رمضان، وعلقت عليها قائلة: “إيه الجمال ده.. إيه الحلاوة دي، الله يا الحسين الله يا مصر.. وشكرا لأهل الحسين على جمالكم وجدعنتكم”.

وقد أيد بعض المتابعون تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (جميلة بالنقاب)، (برضه عرفناكي).

أما التعليقات المعارضة للإطلالة فكانت كالتالي: (شكلك يخوف)، (ده على أساس انها تستخبى من الناس وكدة عشان ميتلموش عليها)، (أنا اترعبت).

مسلسل ياسمين صبري

وكان آخر عمل فني قدمته الفنانة ياسمين صبري وهو مسلسل “فرصة تانية” والذي عُرض في رمضان 2020.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، نهال عنبر، أيتن عامر، أشرف زكي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.