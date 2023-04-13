شريف مدكور يثير الجدل بهذا المنشور.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 11:23 صباحاً - شارك الإعلامي شريف مدكور، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "بستغرب قوي من الناس اللي بتحتفل بيوم اليتيم ؟؟؟؟ بتحتفلوا ازاي عاوز افهم !!!! و جمله الاحتفال بيوم اليتيم دي انا مش قادر استوعبها!؟“.

وجه الإعلامي شريف مدكور، رسالة لمنتقدي الفنانة منى زكي، عن دورها في مسلسل “تحت الوصاية" عبر حسابه على فيسبوك.

وعلق أن الكثير اتهمها بالإساءة للحجاب، وإهانة المرأة المحجبة، وهو عكس ما اظهرته تفاصيل شخصيتها بالمسلسل، وكتب: “هل هتعتذروا لها؟”.