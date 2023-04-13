شاهد.. ”جعفر العمدة” يعثر على بلال شامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 11:23 صباحاً - تنطلق اليوم الخميس الحلقة 22 من مسلسل " جعفر العمدة "، المقرر عرضها في الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قناة dmc حصرياً.

وتشهد أحداث الحلقة 22 ذهاب بلال شامة الى بيت سيف ليسأل عن والدته التي توفت، في وجود جعفر العمدة الذي كان يجلس مع سيف فى بيتة صدفة، ليرى بلال شامة أمامة بعد مرور 19 عاماً من خطف ابنه حديث الولادة، ويحاول بلال شامة الهروب من جعفر العمدة،

ليلاحقة جعفر أثناء الفرار ويمسك بيه أخيرًا، ويعترف له بلال شامة عن طريق ابنه الذي قام بخطفه.

بينما شهدت أحداث الحلقة السابقة مفاجأة وهي ذهاب محمد رمضان لـحمادة فتح الله وطلب منه الصلح بين العائلتين، وقرر حمادة فتح الله أن يتواصل هاتفيًا مع شوقي ابنه للنزول من المنزل ومقابلة "جعفر العمدة"، ولكنه رفض وطلب منه أن يصعد له.

وتفاجئت أسرة "جعفر العمدة"، من فعل محمد رمضان وذهابه لعائلة فتح الله.

وخرج محمد رمضان "جعفر العمدة"، في بداية الحلقة من الحبس بعد إتهامه بحيازة المخدرات خلال عودته من لبنان إلى مصر.

كما احتلفت عائلته وأهل منطقة السيدة زينب بخروجه، بالإضافة إلى حالة الرعب التي أصابت عائلة فتح الله، وطلبت منه والدته أن يأخذ حق شقيقه ولكن لم يفعل شئ، وطلب منهم أن يتركوه لينام بسبب التعب داخل الحبس.