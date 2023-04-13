نت الان تتابع خبر من غرفة نومها .. اتفرج زينة تبرز الحلويات بالأحمر الناري المكشوف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة زينة عدد من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت زينة خلال تواجدها في غرفة نومها، مرتدية فستان من اللون الأحمر الناري المفتوح من منطقة الصدر والضيق بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ،أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل انتي مطنشه يعني المسلسل التريند الي انتي من ضمن ابطاله؟ ولا صوره ولا كلمه ولا كأنك في خير يا عايده حد من ضريرك مزعلك

شاهد من هنا