انت الان تتابع خبر اتفرج .. هاجر أحمد تلفت أنظار الشباب بالأسود الضيق المكشوف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هاجر أحمد صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هاجر أحمد خلال عرفة نومها بإطلاله مثيرة مرتدية تيشيرت ضيق للغاية من اللون الأسود الكات المكشوف من منطقة الصدر بطريقة أثارت إعجاب الجمهور اما الناحية الجمالية فقد ظهرت بدون مكياج نهائياً وبدون ضع احمر الشفاه.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصورة هو عسل وسكر -انضربتي ولا ايه – ما أجملك يا أجمل أمراة رايتها في حياتي كلها – الجميلة بدون أي مكياج.

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