اليوم.. 3 سهرات رمضانية بأوبرا القاهرة والإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 10:26 صباحاً - تتوالى فعاليات برنامج دار الأوبرا الرمضاني، إذ تقام عدة حفلات مساء اليوم الخميس 13 أبريل، بالقاهرة والإسكندرية.

ويحيي شيخ المنشدين ياسين التهامي حفلاً في التاسعة والنصف مساءً على المسرح المكشوف مقدمًا مجموعة من قصائد المديح النبوى والابتهالات والقصائد الصوفية التراثية.

وفي نفس الموعد يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية، حفل ضمن سلسلة كلثوميات ويقوده المايسترو صلاح غباشي، ويتضمن عدداً من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم يؤديها كل من صابرين النجيلي وبسملة كمال.

كما يشهد مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " حفلاً لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار يضم مختارات من أعمال الطرب العربي الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين.

يشار إلى أنه تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر برنامجًا فنيًا ثرياً احتفالا بشهر رمضان المعظم يتضمن 31 حفلاً وأمسية فنية وثقافية، تبدأ جميعها في التاسعة والنصف مساءً على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية، تضم عروضًا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا.