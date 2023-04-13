انت الان تتابع خبر يسرا تشيد بدور الوجوه الصاعدة في مسلسل "ألف الحمدلله على السلامة" والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بينت الفنانة يسرا أن فكرة مسلسل «ألف حمدالله على السلامة» تقوم على استعراض النماذج المشرفة التي يتميز بها مجتمعنا المصري، كما أن المسلسل وفكرته بها مواقف كوميدية كثيرة، وذلك من خلال استضافتها في برنامج «رمضان ويانا» على « نغم FM»

وأبدت «يسرا» إعجابها في مداخلة هاتفية مع محمد بكر وإيناس ثروت، بالممثل الشاب آدم الشرقاوي الذي أُعجبت بأدائه في مسلسل لعبة نيوتن، ولديه حضور قوي، كما مدحت بالممثلة مايان السيد؛ فهي ممثلة ذكية وموهوبة، وتجتهد في تقديم الدور الذي تجسده.



وقالت “يسرا”، أن الشخصية التي تقدمها في المسلسل، شخصية جديدة عليها ولم تجسدها من قبل طوال مشوارها الفني، مؤكدة أن أي دور جديد يضيف لها وتستمتع بتقديمه.



وكتبت يسرا من خلال حسابها الرسمي بموقع تويتر قائلة: «امبارح كان فركش مسلسل ١٠٠٠ حمدالله على السلامة، الساعة ٨ ونص صباحاً، سعدت جداً جداً بالمسلسل، ورغم كل الظروف اللي بنمر بيها كان أهم حاجة عندي إني أرسم البسمة على وشكم»، حيث احتلفت مؤخرا بانتهاء تصوير المسلسل.



واكملت يسرا قائلة: «أتمنى أن يكون العمل عجبكم.. كان من حسن حظي باقة عظيمة من الفنانين المحبوبين سعدت جداً بالعمل معاهم لأنهم السبب في إن إحنا نسعدكم.. ابتديت المسلسل بحبيبي الفنان بيومي فؤاد وده وشه وش الخير علينا.. أما محمد ثروت وشيماء فدول حقيقي حبايب قلبي».

وختمت قائلة: «وبشكر كل الوجوه الصاعدة على تفانيهم والتزامهم: آدم، عنبة، ميان.. بشكر حبيبي أوتاكا، وأولاً وليس أخيراً بشكر كل العاملين باللوكيشن سواء أمام الكاميرا أو خلفها حقيقي تعبتوا.. ربنا يسعدكم كلكم ويوفقكم جميعاً.. ألف شكر العدل جروب.. وكل سنة وإنتم طيبين بحبكم من قلبي».