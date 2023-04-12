مسلسل حرب.. انفجار عبوة ناسفة في شقة سكنية يقود الضابط عمر لعدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 10:26 مساءً - عرضت الحلقة الأولى من مسلسل حرب، توصل الضابط عمر الإمام -يقوم بدوره الفنان محمد فراج- إلى عدد من العناصر الإرهابية بعد تفجير عبوة ناسفة خلال اختبارها داخل شقة سكنية.

مسلس حرب

ورصد الضابط عمر الأمام، تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى مركز الشرطة بعد سماعه دوي انفجار في أحد الشقق المملوكة له في العقار السكني، وبعد استفساره من العناصر الإرهابية مؤجري الشقة، أصروا على عدم الإفصاح عن سبب الانفجار، مما أثار قلق صاحب العقار وأقبل على تقديم بلاغ إلى مركز الشرطة.

الضابط عمر الإمام أثارت شكوكه دعوى صاحب العقار، وقام ببعض الإجراءات، وخلال التفتيش توصل إلى وجود مادة تستخدم في صناعة عبوات متفجرة، وبعد التحري عن الأشخاص الموجودة في الشقة السكنية توصل إلى أحد العناصر الإرهابية.

بدأت أولى حلقات مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، اليوم، حيث يناقش المسلسل الصراع بين الخير والشر، ويتمثل الخير في الأجهزة الأمنية والوطن، والشر في الإرهاب.

ويجسد الفنان محمد فراج في المسلسل دور ضابط بجهاز الأمن الوطني يدعى عمر الإمام، الذي يحاول القبض على قائد تنظيم إرهابي يدعى الظافر وهو أحمد السقا، الذي يحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مصر، لكنه يتعرض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية.

وتعرض قناة ON حلقات مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، ابتداء من اليوم في تمام الساعة 9:00 مساء، بينما تعرض الحلقة على قناة ON دراما الساعة 10:00 مساء.