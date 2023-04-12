الليلة عرض أولى حلقات مسلسل حرب لأحمد السقا الرمضاني فى هذه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 08:31 مساءً - مسلسل حرب، ينتظر الجمهور مجموعة جديدة من أحدث الأعمال والمسلسلات التليفزيونية بالتزامن مع حلول النصف الثاني من شهر رمضان، حيث يبدأ عرض مسلسلات درامية وكوميدية واجتماعية وسياسية جديدة استعدادًا لتقديم وجبات فنية جديدة وذلك عقب انتهاء عرض عدد من المسلسلات بالنصف الأول وأبرزهم؛ علاقة مشروعة، الهرشة السابعة، كامل العدد، مذكرات زوج، وأخيرا، والصفارة، وغيرهم.

مسلسل حرب الحلقة 1

ولعل من أبرز ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2023 همسلسل (حرب) للنجم أحمد السقا.

وكشفت الشركة المنتجة لمسلسل حرب البرومو التشويقي الرسمي للعمل، والذي يظهر به السقا كـ عنصر إرهابي تكفيري.

ويواصل صناع مسلسل حرب بطولة النجم أحمد السقا والفنان محمد فراج تصوير مشاهد وأحداث العمل المقرر عرضه في العشر أيام الأواخر من شهر رمضان.

ويعرض مسلسل حرب لـ أحمد السقا ومحمد فراج بداية من مساء اليوم الأربعاء، إذ من المقرر عرضه في آخر 10 أيام من شهر رمضان المقبل، على أن يحل مكان أحد مسلسل الكتيبة 101 صاحب الـ 20 حلقة.

قنوات ومواعيد مسلسل حرب

ومن المقرر عرض مسلسل حرب في تمام الساعة 9 مساءً عبر فضائية ON ويعاد عرضه الساعة 3.15 صباحًا و3.15 ظهرًا، كما سيعرض مسلسل حرب أيضًا عبر ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد عرضه الساعة 4.15 صباحًا والساعة 8 مساء، بالإضافة إلى عرضه على قناة عبر منصة واتش ات الرقمية.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البوستر الرسمي للعمل، حيث تصدر أحمد السقا ومحمد فراج البوستر.

أبطال مسلسل حرب

يضم مسلسل حرب مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ولكن لم يتم الإعلان إلا عن أحمد السقا ومحمد فراج.

العمل من تأليف هاني سرحان، إخراج أحمد نادر جلال ويعد هذا ثاني تعاون على التوالي مع السقا وإنتاج سينرجي.

مسلسل الاختيار 3

وشارك أحمد السقا في مسلسل الاختيار 3 والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، إيمان العاصي ومحمد رياض، وخالد الصاوي ومحمد العمروسي، وصبري فواز وكارولين عزمي وسمر مرسي، وغيرهم من الفنانين، والعمل كان من إخراج بيتر ميمي.