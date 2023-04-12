انت الان تتابع خبر. خناقة جديدة مع شيرين عبد الوهاب.. ريما بعد الله تلسن ومدير أعمال الفنانة يرد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سخرت الفنانة السعودية ريما عبد الله، من الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتحديدا من أغنية جرح تاني، وذلك خلال مقطع فيديو لها، مما أثار حالة من الجدل الواسع لرواد السوشيال ميديا.

ريما عبد الله تقلد شرين عبد الوهاب

وشاركت ريما عبد الله الفيديو الذي ظهرت فيه تقد شيرين عبد الوهاب بنفس تسريحة شعرها في كليب اغنية “جرح تاني” مشيرة في الفيديو إلى الأزمة التي مرت بها شيرين في الفترة الأخيرة.

شاهد الفيديو هنا

ريما عبد الله تسخر من شيرين عبد الوهاب في أغنية جرح تانيوظهرت ريما عبد الله في الفيديو وهى تردد كلمات أغنية شيرين عبد الوهاب جرح تاني، بشكل مختلف ولكن بنفس الموسيقى والألحان، قائلة:” ضرب تاني هو قلبي لسه طاب من الأولاني.. أروح له تاني هو قلبي ينسى ضربه الأولاني، وقعت مرة وقمت من السرير تاني.. ضربت مرة وقلت ضرب الحبيب غالي.. وقعت مرة وقمت من السرير تاني ضربت مرة وقلت ضرب الحبيب غالي… من النهارده مفيش إدمان مفيش ألوان من النهارده شرب مفيش ده كمان مفيش يا زمان من النهارده مفيش أعداء مفيش أصحاب من النهارده مفيش إدمان مفيش أصحاب والله يعوض على الأيام وعلى الليالي.

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يرد على ريما عبد الله

وأثار الفيديو غضب مدير أعمال شيرين عبد الوهاب إيهاب صالح، مما جعله يرد بقوة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: “اللي هقولوا ده رأي شخصي: عيب جداً على قناة محترمة زي MBC إن يطلع حاجة زي كده على فنانة كبيرة وعظيمة زي شيرين، وده تنمر وقلة أدب.. أما كمدير أعمالها فأكيد هناخد الإجراء اللازم على طول”.