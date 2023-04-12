انت الان تتابع خبر اتفرج .. فنانة مشهورة تسخر من شيرين عبد الوهاب بـ”ضرب تاني” ومدير أعمالها يصدر بيان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كتب الإعلامي إيهاب صالح مدير أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب، منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة توتير، للرد على تقليد الفنانة المصرية بشكل ساخر في برنامج “ستوديو 23”.

وقامت الفنانة ريما عبدالله، بتقليد شخصية شيرين عبدالوهاب في أغنية جرح تاني حيث أنها قامت بتعديلها وقامت بغنائها باسم “ضرب تاني”

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وقال مدير أعمالها في منشورة قائلاً عيب جداً على قناة محترمة زي MBC إن يطلع حاجة زي كده على فنانة كبيرة وعظيمة زي شيرين، وده تنمر وقلة أدب، أما كمدير أعمالها فأكيد هناخد الإجراء اللازم على طول.