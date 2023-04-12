انت الان تتابع خبر الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة .. شوفها من هنا قبل ما تتعرض على القنوات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت قناة mbc العراق عن بعض أحداث الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض حالياً في شهر رمضان الكريم، والذي لقي استحسان الكثير من الجمهور في مصر والوطن العربي.ويشارك في مسلسل جعفر العمدة كل من محمد رمضان زينة، هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة، وعدد كبير من النجوم، حيث حقق هذه العمل الدرامي أكبر نسب مشاهدة في الفترة الماضية.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة:

وكشف برومو الحلقة على قناة mbc العراق عن خروج جعفر العمدة من السجن وعودته إلي منزله واحتفال أهل منطقة السيدة زينب به، علاوة على حالة الخوف التي أصبحت عليها عائلة فتح الله بعد معرفتهم هذا الأمر.