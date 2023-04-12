انت الان تتابع خبر هيكسر الدنيا.. بيومي فؤاد يروج لفيلمه الجديد مغامرات كوكو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص الفنان بيومي فؤاد، على الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الترويج لأحدث أفلامه والذي يحمل اسم “مغامرات كوكو”، والمقرر عرضه في عيد الفطر المُقبل.

حيث نشر “فؤاد” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” الملصق الدعائي للفيلم، وأرفق معه التعليق التالي: “بسم الله توكلنا على الله .. فيلم ( مغامرات كوكو ) فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض إن شاء الله يعجبكم”.

كما روج أوس أوس للفيلم بنشر الملصق الدعائي له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله، فيلم مغامرات كوكو، فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض إن شاء الله يعجبكم”.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

يشترك في بطولة فيلم مغامرات كوكو كلًا من بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، أوس أوس، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، وهو سيناريو وحوار إيهاب ناصر، قصة وإخراج إسماعيل فاروق.