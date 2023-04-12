محمد فراج يروج للحلقة الأولي من مسلسل حرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 02:31 مساءً - روج الفنان محمد فراج، لعرض الحلقة الأولي من مسلسل “حرب”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب محمد فراج: “حرب رمضان 2023 ميعادنا النهاردة الاربعاء ٢١ رمضان كل سنة وانتوا طيبين رمضان كريم علينا كلنا”.

تعرض قنوات "ON"، بدءا من اليوم، أولى حلقات مسلسل "حرب" بطولة الفنانين أحمد السقا، ومحمد فراج، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك عقب انتهاء مسلسل "الكتيبة 101" للفنانين عمرو يوسف، وآسر ياسين.

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.