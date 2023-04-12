انت الان تتابع خبر ليلى أحمد زاهر تلفت الانظار بإطلالة شتوية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -نشرت الفنانة المصرية ليلي أحمد زاهر، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.



وظهرت ليلي أحمد زاهر، بإطلالة شتوية ملفتة، مرتدية جاكت فرو، وبمكياج ناعم أبرز جمال وجهها.



ولفتت ليلى أحمد زاهر الأنظار إليها بعدما ظهرت في آخر إطلالة لها بخسارة واضحة لوزنها، ما أدى لجعل الجمهور يتساءل عن السر والطريقة التي وصلت بها لهذا الوزن.



ويذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر هو ظهورها في مسلسل تلت التلاتة، الذي يعرض في موسم رمضان الحالي من بطولة غادة عبد الرازق، ليلى أحمد زاهر، مي سليم، صلاح عبد الله، مصطفى درويش، محمد القس، من إخراج حسن صالح، وتأليف هبة الحسيني.



