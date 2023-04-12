انت الان تتابع خبر بالصور .. ولاء الشريف تبهر جمهورها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة المصرية ولاء الشريف بنشر صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).





وكانت ولاء الشريف في الصور بإطلالة شبابية متميزة، ومكياج ترابي ناعم أبرز جمال وجهها وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



آخر أعمال ولاء الشريف



يشار إلى أن آخر أعمال ولاء الشريف مسلسل جروب الدفعة، تأليف ورشة مصنع الحكايات، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام.



