انت الان تتابع خبر اتفرج .. روجينا تبهر الشباب بالفوشيا المتفوح بالكامل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة روجينا مجموعة من الصور الجديد لها لأحدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت روجينا مرتدية بدلة من اللون الفوشيا واسفلها توت ضيق من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة ربط شعرها.

وتشارك الفنانة المصرية في شهر رمضن بمسلسل “ستهم” مع كلا من وإياد نصار: جهاد سعد، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين، بالإضافة إلى المنشد ياسين التهامي، والعمل هو من تأليف ناصر عبدالرحمن

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