انت الان تتابع خبر اتفرج .. صباح شقيقة جعفر العمدة بخصر منحوت.. ملابسها الجريئة تثير الجدل وتتصدر التريند والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت الفنانة دعاء حكم التي اشتهرت في الفترة الأخيرة بـ صباح شقيقة جعفر العمدة الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، في إثارة حالة من الجدل الكبير على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بعد نشرها العديد من الصور من أحدث ظهور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

صور صباح شقيقة جعفر العمدة بخصر منحوت

وظهرت الفنانة دعاء حكم الشهيرة بـ صباح شقيقة جعفر وهي متألقة كثيرة ومثيرة للجدل الكبير، وهذا ما كشف عن جمالها المميز وأناقتها وخصرها المنحوت وهي ترتدي الكثير من الملابس المثيرة للجدل لأنها تميزت بجرأتها، وتوجد الكثير من الألوان التي خطفت أنظار الجميع.

صباح شقيقة جعفر العمدة بخصر منحوت

صباح شقيقة جعفر العمدة بخصر منحوت

مسلسل جعفر العمدة

وتشارك الفناة دعاء حكم في بطولة مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان وهو الذي يستمر في تصوير كل أحداثه حتى الوقت الحالي ويقدم طوال شهر رمضان الحالي، وتقدم دعاء شخصية صباح شقيقته الصغرى، وهو الذي يجسده محمد رمضان وتكشف كل الحلقات علاقاتها بزوجات شقيقها والكثير من التطورات التي تحدث بينهم.