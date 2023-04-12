سليمة تعثر على شقيقها عمر بحديقة قصر السلطان في ”جت سليمة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 10:26 صباحاً - شهدت احداث الحلقة الخامسة من مسلسل "جت سليمة " للنجمة دنيا سمير غانم ، رؤية "سليمة_دنيا سمير غانم"، لشقيقها "عمر" في حديقة قصر السلطان "طمعان - خالد الصاوي".

بعدها تذهب "سليمة" إلى الغجري "موكوس - محمد سلام"، في اسطبل القصر، ويخبرها عن وجود مجموعة أطفال، في حديقة القصر مع نجل السلطان.

وتشاهد "سليمة"، شقيقها "عمرو"، وتحاول الذهاب اليه، قبل أن يقوم "موكوس"، بتحذيرها من اكتشاف أمرها، و يتفق معها على تدبير طريقة لمقابلتها مع شقيقها.

بعدها قام حراس القصر بالتوجه إلى السوق، والقبض على الغجرية "لواحظ_غادة طلعت"، وعند اصطحابها إلى الحجز في سجن القصر، تشاهد "سليمة".

ويظهر السلطان "طمعان _ خالد الصاوي"، وهو في حالة خوف من تناول الطعام، بسبب شكوكه من دس السم له في الطعام، مرة أخرى.

وينجح"عمرو"، في إقناع الطفل الأمير، بتغيير طريقة التعامل معه، والعودة إلى اللعب معه، بشرط قبول الخسارة.

وتطلب"سليمة_دنيا سمير غانم"، من ابنة السلطان "أحلام _مايان السيد"، مساعدتها في مشاهدة شقيقها "عمرو".

الموجود في القصر، وأنه أصبح "لعبة"، لدى نجل السلطان، وتعلم منها صعوبة ذلك.

ويتلقى "موكوس"، مكافأة من "أحلام _مايان السيد"، بعد اكتشافها وجوده، خلال حديثها مع الحصان الخاص بها.

ويفاجأ "موكوس"للمرة الثانية، بمراقبة السلطانة "هالة فاخر "له، ويرفض منحها سلسلة ورثها عن والدته، وتنصحه بعدم التنازل عنها.

وفي نهاية الحلقة، تقوم "العرافة_سلوى محمد علي"، بوضع كفها على رأس "السلطان_خالد الصاوي"، وتكتشف قيامه بقتل شقيقه، للوصول إلى العرش، وتخبره عن وجود "ابن" لشقيقه السلطان الراحل، وهو من يهدد وجوده على العرش.

مسلسل "جت سليمة ", بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.