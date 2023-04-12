حمادة هلال يلتقي بأحد أفراد عشيرة الجن بالحلقة 21 من ”المداح3”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 10:26 صباحاً - شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» أول لقاء يجمع بين «صابر المداح – حمادة هلال» و«هايم – محمد رياض»؛ أحد أفراد عشيرة الجنية «هند بنت الأحمر - لوسي»، ويؤكد له هايم أنه يعرفه منذ أيام «أبوالخير – كمال أبورية» وهو أحد أفراد الجنية «مليكة – سهر الصايغ» والذي ظهر في الجزء الثاني من المسلسل، ويوهمه بأنه يريد الخير له ولأهل بلده.

«صابر المداح» لم ينخدع في هايم وواجهه بحقيقته وأنه يريد منه الشر، وأنه السبب في تغيير حياة شقيقته «هبة – هلا السعيد» للأسوأ والتي قتلت والدتها.

أبطال مسلسل المداح:

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.