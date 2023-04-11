جعفر العمدة.. أحمد فهيم: بحاول أتعافى من سيد وخلاص نسيت وداد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 03:29 مساءً - أعرب الفنان أحمد فهيم، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل «جعفر العمدة»، وخاصة مشهده بعد اكتشافه لخلع زوجته له منذ 7 أشهر وزواجها من آخر، مرجعًا الأمر إلى فضل الله وتوجيهات مخرج العمل محمد سامي، ونصائحه وإرشاده.

وقال خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الاثنين: «كنت صادقًا مع نفسي وأرسلت مشاعر أتمنى وصولها للجمهور، وضعت نفسي مكان سيد (الشخصية التي يجسدها) وماذا سيكون رد فعله لو فعلت زوجته ذلك».

وأضاف: «ما خرج لم يكن مرتبًا أو بالورقة والقلم، نظرته من البلكونة، وخروجه إلى الشارع، وخروجه من الباب بلهفة، في تلك اللحظة كان بعالم مختلف، مشيته لحد الكوشة وحركة يديه حاجة غير مرتبة ومنحة ربانية».

وتوجه بالشكر إلى «سامي» الذي منحه الفرصة لتقديم هذا المشهد، معربًا عن تقديره لوقوف زملائه إلى جواره، وخروج العمل بهذا الشكل الذي أسعد الجمهور.