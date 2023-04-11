انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها في ظهور لا يخطر على البال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال خضوعها لجلسة تصوير في الساعات الماضية ، مرتدية فسان من اللون الأبيض الضيق للغاية والمكشوف من منطقة الصدر وتستعرض مفاتنها بطريقة أثار اعجاب جمهورها في كل مكان، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها،

وعلق جمهورها على الصور مثل حدثني عن الجمال احدثك عن لميتا وجمالها وانوثتها ولطافتها.

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