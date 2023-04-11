انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تثير غرائز الرجالة في رمضان بالأسود الملزق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نسرين طافش مجموعة الصور والفيديوهات الجديدة لها عبر خاصية الاستوري في الساعات الماضية بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت خلال تواجدها في أحدي مراكز اللياقة البدنية وهي ترتدي ملابس من اللون الأسود الضيقة والمكشوفة من منطقة الصدر بشكل أما من الناحية الجمالية فقد الكثير القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ربط شعرها ، في اطلالة جذبت أنظار جمهورها في كل مكان

وغابت الفنانة السورية الجنسية عن الدراما الرمضانية لهذه العام، حيث أنها لم تقوم بتقديم أي أعمال منذ إعلانها الطلاق من زوجها في الفترة الماضية.