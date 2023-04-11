انت الان تتابع خبر وفاة المطربة أسما أبو هاشم بعد صراع مع المرض.. تعرف على مكان إقامة العزاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الموزع فهد الشلبي بالإعلان عن رحيل المطربة الشابة أسما أبو هاشم عصر أمس الإثنين وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وجاء هذا من خلال منشور له على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

منشور يعلن وفاة المطربة أسما أبو هاشمودون الشلبي على فيس بوك، قائلاً “لله ما اعطى ولله ما أخذ و لا نقول الا ما يرضى الله.. توفيت إلى رحمه الله تعالى أسما أبو هاشم، أم طلال ابني.. سيقام العزاء في منزلي يوم 12/4/2023 بعد صلاه العشاء برجاء الدعاء لها.. لا أراكم الله مكروها في حبيب لديكم”.

مكان إقامة عزاء المطربة أسما أبو هاشم

وكتب بعدها أيضاً على حساب المطربة الراحلة أسما أبو هاشم، قائلاً “لله ما أعطى و لله ما أخذ و لا نقول الا ما يرضى الله… توفيت إلى رحمه الله تعالى أسما أبو هاشم.. سيقام العزاء في جامع الصديق، شيراتون، يوم 11/4/2023 بعد صلاة العشاء برجاء الدعاء لها.. لا أراكم الله مكروها في حبيب لديكم”.