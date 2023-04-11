غدا.. مدحت صالح يحيي حفلاً غنائيًا في دار الأوبرا ضمن سهرات رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 10:26 صباحاً - يحيي النجم مدحت صالح حفلاً غنائيًا ضمن السهرات الرمضانية غدا الأربعاء، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمصاحبة فرقة المايسترو عمرو سليم الموسيقية، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة.

ويقدم الفنان مدحت صالح تتر مسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي، الذى يعرض حاليًا في السباق الرمضاني حصريًا على شاشة قناة "الحياة"، وهو من كلمات التتر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.