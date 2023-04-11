فن ومشاهير

المداح يتقدم في الأعلى مشاهدة وينافس كامل العدد على الصدارة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 10:26 صباحاً - تمكن مسلسل “المداح” من التقدم في قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip، في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

واحتل مسلسل “المداح” المرتبة الثانية من أصل 10 مراكز هي الأعلى مشاهدة في مصر بعدما كان يتواجد في المركز الثالث على مدار الأيام الماضية، بينما يظل مسلسل “كامل العدد” يتمسك بالصدارة.

أبطال مسلسل “المداح”

يشارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة، ومنهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة هلال، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل “طاقة القدر” ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح، ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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