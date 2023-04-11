انت الان تتابع خبر أسرار الحلقات القادمة في مسلسل جعفر العمدة.. هالة صدقي تكشف مفاجآت كثيرة حول سيد والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة هالة صدقي على الكشف عن مفاجآت كثيرة وصادمة حول الحلقات القادمة من مسلسل “جعفر العمدة” من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات إنستجرام.
أسرار الحلقات القادمة في مسلسل جعفر العمدة
وكتب الفنانة هالة صدقي قائلة “صفصف بتبعت احلي تحية لأهل عزبة النخل وأهل المطرية والسيدة وعزبة دنقل والسكاكيني وميت عقبة وبولاق علي وقفتكم معایا یا رجاله ، جعفر هيطلع هيجيب حقي وحق سید ، نخليكم لعوزه”.
أحداث حلقة اليوم من مسلسل جعفر العمدة
وانتهت أحداث حلقة اليوم من مسلسل جعفر بالقبض على محمد رمضان بتهمة حيازة المواد المخدرة، وشوفي فتح الله هو من دبر هذه المكيدة لمحمد رمضان ووضع له شخص ما مخدرات داخل شنطته في المطار، وخلال وصوله للمطار والتفتيش تم القبض عليه بسبب وجودها معه، وأيضاً حدث اشتعال للخلاف الشديد بين عائلة فتح الله وجعفر.