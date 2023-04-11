اتفرج .. صباح أخت جعفر العمدة تتصدر التريند.. إطلالاتها الجريئة أشعلت السوشيال.. صباح أخت جعفر العمدة تتصدر التريند.. إطلالاتها الجريئة أشعلت السوشيال

انت الان تتابع خبر اتفرج .. صباح أخت جعفر العمدة تتصدر التريند.. إطلالاتها الجريئة أشعلت السوشيال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت الفنانة الشابة دعاء حكم التي اشتهرت باسم صباح شقيقة جعفر العمدة الذي يقدمه محمد رمضان، في إثارة حالة من الجدل الكبير على السوشيال ميديا، وذلك بسبب إطلالتها الجريئة التي تميزت بها كثيراً.

رأي رواد السوشيال في صباح أخت جعفر العمدةوانتشر بين جميع رواد السوشيال ميديا سؤال هو “هي دي صباح دي أحلى من حياتي والبعض علق” النحت عامل شغل”، وتألقت كثيرا في المسلسل الذي تجسد فيه حالياً دور شقيقة جعفر العمدة الصغرى، ويتابعها الكثير من الأشخاص ويشاهدون الإطلالات الخاصة بها.