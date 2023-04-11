انت الان تتابع خبر جوري بكر حفيدة ماري منيب ما هي الحقيقة؟.. معلومات يجب أن تعرفها عنها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - آثار ظهور الفنان جوري بكر، حالة من الجدل الواسع بين المواطنين في جمهورية مصر العربية، بعد ظهورها في مسلسل جعفر العمدة، وخلال السطور التالية سنتعرف على حقيقة ما يتداول عبر صفحات السوشيال ميديا عن أن جوري بكر حفيدة ماري منيب.
هل جوري بكر حفيدة ماري منيب؟
تداول عبر صفحات السوشيال ميديا، حديث عن أن جوري بكر حفيدة ماري منيب بسبب وجود تشابه بينهم، وحازت المنشورات التي تزعم وجود علاقة قرابة بين ماري منيب وجوري بكر على آلاف الإعجابات ومئات التعليقات، والتي ربط الكثير منها بين زواج «وداد» من «شوقي» بعد «سيد» بالمقولة الشهيرة لماري منيب «أنا مدوباهم اتنين».
على الرغم من أن الحياة الشخصية لجوري بكر بعيدة تماما عن الأضواء، ولم تفصح من قبل عن أية تفاصيل أسرية، إلا أن تفاصيل الحياة العائلية لإحدى رائدات السينما المصرية ماري منيب تؤكد أنه لا علاقة بينهما.
من هى جوري بكر؟
– مذيعه ومقدمة برامج
– دخلت إلى مجال التمثيل في سنة 2020 بمسلسل البرنس بطولة محمد رمضان ومسلسل ليه لأ بطولة أمينة خليل و مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر
– مواليد محافظة الإسكندرية.