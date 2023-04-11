انت الان تتابع خبر جوري بكر حفيدة ماري منيب ما هي الحقيقة؟.. معلومات يجب أن تعرفها عنها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - آثار ظهور الفنان جوري بكر، حالة من الجدل الواسع بين المواطنين في جمهورية مصر العربية، بعد ظهورها في مسلسل جعفر العمدة، وخلال السطور التالية سنتعرف على حقيقة ما يتداول عبر صفحات السوشيال ميديا عن أن جوري بكر حفيدة ماري منيب.

هل جوري بكر حفيدة ماري منيب؟

يتسأل الملايين من المتابعين والمشاهدين في جمهورية مصر العربية، هل جوري بكر حفيدة ماري منيب؟، بعد أن حظت الممثلة جوري بكر بشهرة كبيرة في وقت قياسي بسبب دورها في مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2023، حيث جسدت جوري بكر دور وداد زوجة «سيد» شقيق جعفر العمدة (محمد رمضان).