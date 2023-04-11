انت الان تتابع خبر محمد مختار يكذب رانيا يوسف على الهواء.. يفجر مفاجأة حول وجود ورق معه يثبت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المنتج محمد مختار بالتأكيد على إنه يوجد هناك عقد اتفاق بينه وبين الفنانة رانيا يوسف، وأيضاً ينص على أنه لابد أن لا يعلن عن المشكلات التي توجد بينهما، وقال “معايا أوراق كل المبالغ اللي ادفعت”.

محمد مختار يكذب رانيا يوسف على الهواءوتحدث محمد مختار في حوار له مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” والذي يبث على قناة القاهرة والناس الفضائية، قائلاً “إديت لرانيا يوسف كل حاجة بحكم محكمة”، والتشديد على أنه دفع لها ولأولادها الكثير من الأموال، ويدفع مصاريف المدارس بشكل سنوي، وقال “إديت لرانيا يوسف 2 مليون جنيه”.

تصريحات محمد مختار في برنامج حبر سري

وكشف مختار أن مصاريف ابنته من الفنانة رانيا يوسف في إسبانيا أقل من مصر، وأيضاً أن المحكمة تلزمه بدفع 15 ألف جنيه بشكل شهري لبناته، ويتم إيداع هذا المبلع في حسابها بالبنك كل شهر، وتم التنويه أنهم يعيشون مع رانيا في فيلتها، والتأكيد على أن ابنته الكبرى تعمل في الوقت الحالي وعندها عمل خاص بها، وقال “آخر مبلغ حصلت عليه من كام يوم”