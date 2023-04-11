انت الان تتابع خبر جوري بكر .. بالصور معلومات تنشر للمرة الأولي عن صاحبة شخصية “وداد” في مسلسل جعفر العمدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة جوري بكر إلي سب وقذف خلال الساعات القليلة الماضية بسبب دورها في مسلسل جعفر العمدة والذي تقوم فيه بتجسد فيه شخصية وداد، والتي تقوم بخداع على زوجها أحمد فهيمن – سيد العمدة- حيث قامت بخلع منذ 7 اشهر.ويشارك في مسلسل جعفر العمدة كل من محمد رمضان زينة، هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة، وعدد كبير من النجوم، حيث حقق هذه العمل الدرامي أكبر نسب مشاهدة في الفترة الماضية.

من هي جوري بكر :

هي مذيعة وفنانة.

كان حلم حياتها التمثيل في الدراما المصرية.

تخوض دراما رمضان 2023 بمسلسل “جعفر العمدة” وتقدم شخصية وداد.

أولى تجاربها التمثيلية مسلسل “البرنس”.

نقلت إقامتها إلى القاهرة بعد سنوات طويلة قضتها في دبي.

قدمت العديد من البرامج الفنية مع نجوم بوليوود على شاشة” زي أفلام”

قامت ببطولة اللعبة الإلكترونية “Predators Z” بشخصية “المحاربة جوري”.

خاضت تجربة برنامج “Arab Wood” على قناة روتانا.