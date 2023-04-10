وزارة الإعلام تنعي محمد حنيش

وزارة الإعلام تنعي محمد حنيشنعت وزارة الإعلام والمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون مدير عام الشؤون التجارية السابق بالمؤسسة محمد أحمد مبارك حنيش الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 46 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في المجال الإعلامي.

وأشادت في بيان النعي بمناقب الفقيد حنيش وإسهاماته في المجال الإعلامي من خلال عمله منذ التحاقه للعمل بالمؤسسة في القطاع الهندسي بالشؤون المالية، ومن ثم انتقاله للقطاع الإداري والشؤون المالية والتجارية، وعقبها تم تكليفه مديراً عاماً للشؤون التجارية.

واعتبر رحيل الفقيد حنيش، خسارة لقطاع الإعلام والوطن بصورة عامة، لإسهاماته البارزة خلال فترة عمله في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليه بكل كفاءة.

وعبرت وزارة الإعلام عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه والوسط الإعلامي .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".