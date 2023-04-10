جينيفر لوبيز تكشف عن بوستر فيلم The Mother قبل عرضه على نتفليكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 06:29 مساءً - كشفت جينيفر لوبيز عن البوستر الرسمي لفيلمها الجديد The Mother قبل عرضه على منصة نتفليكس يوم 12 مايو المقبل، بعد انطلاق تصويره العام الماضي.

وظهرت جينيفر لوبيز ، على البوستر الرسمي لفيلم The Mother مرتدية ملابس قاتلة محترفة، قبل طرح البرومو الرسمي للعمل غدا

وظهرت جينيفر لوبيز في تريلر The Mother الذي عرض في سبتمبر الماضي بإحدى الأحداث الفنية، وهي تمارس التمارين الشاقة، وتبذل جهدا كبيرا من أجل حماية ابنتها التي تركتها وهي صغيرة، لكنها أصبحت معرضة للخطر من قبل مجموعة من الأشرار.

وتستعد الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز لبطولة فيلم الخيال العلمي المثير Atlas الذي تنتجه نتفليكس ويخرجه الكندي براد بايتون، حسبما ذكر موقع فاريتي.

وتلعب جينيفر لوبيز في فيلم Atlas دور شخصية تمثل الأمل الأخير للبشرية لإنقاذها من روبوت قرر إنهاء الإنسانية، وتتعاون مع أكثر شيء تخشاه في حياتها لإنقاذ العالم.