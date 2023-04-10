اتفرج- انت الان تتابع خبر ردحتله.. رانيا يوسف تهاجم محمد مختار: الـ 15 ألف دول تصرفهم على القطط في الشارع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردت الفنانة رانيا يوسف، على الهجوم الذي تعرضت له من طليقها المنتج محمد مختار، بعد ظهوره الأخير في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة.

حيث قال “مختار” خلال تصريحاته: “أنا على مدى 5 سنين مردتش على رانيا يوسف، ولكن الموضوع زاد، وأنا اديتها كل حاجة أعمل إيه تاني، ومعايا مستندات فيها ختمي وبصمتي وحزين إني طالع أقول كدا، وهي قالت إني مش بصرف على بناتي، لكن أنا معايا ورق رسمي ومستندات، تثبت أن اللي قالته غلط، وببعت لها شهريًا 15 ألف جنيه أكل وشرب لبناتي، وكمان 800 ألف للتعليم بس”.

رانيا يوسف لـ محمد مختار: مش معاك مستندات بفلوس المدارس؟

وقد ردت الفنانة رانيا يوسف على تلك التصريحات من خلال حسابها بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، حيث كتبت: “يعني معاك خمستاشر ألف، وممعاكش مستندات بفلوس المدارس اللي بتدفعها؟، الـ خمستاشر ألف دول تصرفهم على القطط اللي بتأكلهم في الشارع”.