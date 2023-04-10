اتفرج- انت الان تتابع خبر خرجت عن شعورها.. جوري بكر لمهاجمين دورها في مسلسل جعفر العمدة: كفاية سب وقذف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عبرت الفنانة جوري بكر، عن استيائها الشديد من الهجوم الذي تتعرض له، بعد تجسيدها دور “وداد” في مسلسل جعفر العمدة الذي يُعرض حاليًا.

وكتبت “جوري” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” :”فضلًا وليس أمرًا، أرجوكم ده تمثيل، أنا عارفة مش قصدكم بس كفاية سب وقذف وشتائم وحسبي الله ونعم الوكيل”.وتابعت: “وربنا ينتقم منك وحاجات كتير كأنكم بتدعوه عليا، صدقوني الكلام ده بيأذيني نفسيًا عيب عيب، عشان كده مش بعمل شير لناس كتير احترامًا لأهلي وزوجي من فضلكم شكراً”.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، منة فضالي، هيدي كرم، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقي، منذر رياحنة، عصام السقا، مجدي بدر، بيومي فؤاد، طارق النهري، أحمد عبد الله، سلوى عثمان، جوري بكر، أحمد فهيم، لما كتكت، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويُعرض المسلسل يوميًا على قناة DMC، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، كما يُعرض على منصة شاهد.