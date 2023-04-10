” أحمد الإبياري” يسخر من صناع مسلسل مطلوب عريس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 11:26 صباحاً - اتهم الكاتب أحمد الإبياري صُناع مسلسل مطلوب عريس بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد، باقتباس فكرته من عمل قديم يحمل نفس الاسم للفنان إسماعيل ياسين، وتحية كاريوكا.

ونشر الإبياري صورتين، لسيناريو الفيلم وبوستر المسلسل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها ساخرا: توارد أفكار.

ومطلوب عريس هو مسلسل إذاعي كوميدي، للفنان أحمد حلمي، وهنا الزاهد، وسامي مغاوري، ويتم إذاعته يوميا طوال شهر رمضان، في الساعة الرابعة مساء عبر إذاعات راديو النيل.

والمسلسل هو التعاون الثالث، الذي جمع أحمد حلمي وهنا الزاهد في الإذاعة، حيث قدم الثنائي من قبل مسلسل العصمة في إيدي، ولف وأرجع تاني، الذي قدمه عام 2020 وشارك فيه كلا من الفنان الراحل أحمد حلاوة، سلوى عثمان.