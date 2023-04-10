اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. غادة عبد الرازق بتتدلع ببجامة النوم في أحدث ظهور لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، محموعة صور جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انتسجرام.وظهرت غادة عبد الرازق خلال تواجدها في مكان مرتدية بيجامة نوم ضيقة للغاية وتحتضن كلبها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجَمهور.

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل قمر حبيبي قمررررر و المسلسل روووووووعه و أداءك عظظظظظيم كللعادة !!!!- المسلسل خطيررررر فعلاً انت ملكة الادوار الصعبة والمركبه…عوده قويه يا جميل

شاهد من هنا



