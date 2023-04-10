حمادة هلال يوجه رسالة لرانيا فريد شوقي في المداح 3.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 09:29 صباحاً - نشر الفنان حمادة هلال صورة للفنانة رانيا فريد شوقي والتي تلعب بدور أحد أفراد عائلة حماده هلال وتتسم بالتحولات الكثيرة وهي شخصية شريرة".

مسلسل المداح3 والذي يعرض بالموسم الرمضاني 2023 وذلك عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

كتب حمادة هلال علي صورة رانيا فريد شوقي عبر حسابة كاتبًا : ماشاء الله أول مرة أشوف حرب**اية بتتكلم

جدير بالذكر قد انتهت أحداث الحلقة 18، من مسلسل "المداح3" للفنان حمادة هلال، الذي ينافس به ضمن سباق دراما رمضان 2023.

وشهدت الحلقة ال18 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» قيام «أحلام - رانيا فريد شوقي» بمحاولات لإغراء «زين- محمد عز» حتى يقع في حب «رحاب-هبة مجدي» ليورطها أمام زوجها «صابر المداح – حمادة هلال».