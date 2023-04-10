ننشر أبرز أحداث الحلقة 18 من ”ستهم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 09:29 صباحاً - شهدت الحلقة 18 من مسلسل"ستهم"، بطولة النجمة روجينا، تصاعد جرعة التشويق والإثارة بشكل كبير، حيث تم إنقاذ حياة مصطفى الشخصية التي يقدمها "إبراهيم السمان"، بعدما قام مجموعة من البلطجية بالهجوم على منزله، ولولا وجود أشقائه الثلاث رماح "جهاد سعد"، وجبر " محمد عبد الحافظ"، وستهم الشخصية التي تقدمها روجينا، لاستطاع هؤلاء البلطجية القضاء عليه، حيث استطاعوا التغلب عليهم وطردهم من منزل مصطفى، وقال حينها مصطفى لأشقائه الثلاث: "شوفتوا لو انتو مش كنتوا موجودين كان حصل إيه .. العزوة حلوا ازاي العزوة تقوي".

كما شهدت أحداث الحلقة، مواجهة نارية بين ستهم "روجينا" وأشقائها الثلاث رماح "جهاد سعد"، و جبر " محمد عبد الحافظ"، ومصطفى "إبراهيم السمان"، في منزل مصطفى والذي طلبت منه الوقوف بجانبها ومساعدتها في الحصول على ميراثها من شقيقها الأكبر "رماح"، وتحدث مواجهة نارية بينهم، ولكن رماح يطلب من ستهم العودة معه إلى منزل والدهم والعيش فيه ، وترك منزل شقيقها مصطفى "إبراهيم السمان"، ولكنها ترفض، إلا بعد الحصول على حقها في ميراث والدها غانم.

كما شهدت الحلقة، مباراة تمثيلية بين نجاة "نانسي صلاح"، وزوجها عجبي " أحمد الرافعي"، في لحظة عتاب عجبي على نجاة، بإعطاء ابنها لشقيقها رماح "جهاد سعد" من أجل تربيته، ليستمر في إعطاء المال لهم، ويصرف عليها هي وأبنائها الثلاث، ويلومها على ابنها، في حين تلقى اللوم عليه بسبب إهماله منزلهم، والعمل مع الشيخ ياسين التهامي في الموالد، وأنه يتركهم بالشهور، وعدم توليه المسئولية والصرف عليهم، في مواجهة رائعة اختلطت فيها المشاعر وقدم كلا من نانسي صلاح والرافعي المشهد ببراعة تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.