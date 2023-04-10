جمال سليمان يخسر الانتخابات بسبب نيللي كريم في مسلسل ”عملة نادرة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 09:29 صباحاً - عرضت مساء اليوم الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الأحداث بمشاهد "نادرة" مكان دفن نبيل وسط الصحراء ليلاً تبكي وترفض تقبل العزاء انتظاراً للثأر، تخبر سميرة مسعود ان نادرة محظوظة بحب شداد لها، ينهرها مسعود و يطلب منها المغادرة، تقابل دميانة نادرة لتقديم واجب العزاء لها رغم علمها ان نادرة تريد الثأر لنبيل، تطلب نادرة من دميانة اخبار الجميع بما حدث مع نبيل، تخبر دميانة اسراء بقتل عبد الجبار لنبيل، ترفض أنس سماع كلام إسراء عن والدها و تواجهه و يطلب منها عبد الجبار ان تصدقه بدلاً من اهل النجع الكارهين له، تسأله أنس لماذا الكل يكرهه ، يخبرها بقرب الانتخابات و انها ستكون معركه بينه و بين بيت أبو عصايا و يطلب منها عدم الاستماع للشائعات و تؤكد له انها لن تغير رائيها به.