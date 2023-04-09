أول مايو.. انطلاق المهرجان العربي الخليجي الدولي في عمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 10:30 صباحاً - تجرى التجهيزات لإطلاق الدورة الاولى ل"المهرجان العربي الخليجي الدولي" الذى يهدف لتقييم نجوم الدراما التلفزيونية والسينمائية من وجهة نظر ورؤية المشاهد الخليجي بعاصمة سلطنة عمان "مسقط" فى أول مايو القادم.

وأعلن الإعلامي أحمد عليوة عليوة مؤسس المهرجان أن المهرجان العربى الخليجي الدولى ينطلق بمساندة وتعاون الشريك الاستراتيجي والمنسق العام للمهرجان بسلطنة عمان الدكتورة الشيخة ثريا الغيثى رئيس مجلس ادارة القرم أكسبو.

وأشار عليوة إلى أن المهرجان يهدف لتقييم نجوم الدراما والفن العربي من وجهة نظر ورؤية قاعدة جماهيرية ضخمة من المشاهدين فى دول الخليج العربي حيث يقتصر التصويت عليهم فقط لتعزيز صناعة الدراما التى لفئة جماهيرية ضخمة واشباع الألوان والأذواق الفنية لديهم.

كما يجرى المهرجان بتعاون مصري عماني لأول حدث فنى اعلامى ثقافي وبمشاركة عدة دول عربية خليجية منها المملكة السعودية والامارات والكويت وقطر.

واوضح عليوة بأن التصويت مستمر لاختيار المميزين من نجوم الدراما والفن العربى ومن المقرر إعلان قائمة القائزين والأعمال التى تصدرت نسب المشاهدة طوال شهر رمضان الكريم لتكريمهم وتوزيع الجوائز في الاول من شهر مايو القادم ضمن احتفالية ضخمة بمسقط.