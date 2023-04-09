لأول مرة.. المطربه اللبنانية عبير نعمة بمصاحبة أوركسترا سينى السيمفونى بدار الأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 09:29 صباحاً - احتضنت مصر سهرة لبنانية وفلسطينية جاءت ضمن فعاليات برنامج الأوبرا الرمضاني، حيث شهد المسرح الكبير لأول مرة حفلا للمطربة اللبنانية عبير نعمة بمصاحبة أوركسترا سينى السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة، كما أقيم على المسرح الصغير ليلة عربية بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة وأحياها كورال عباد الشمس التابع للاتحاد العام للمرأة الفلسطنية وفرقة كنعان للثقافة والفنون

وأمام حشد جماهيرى ضم مختلف الشرائح العمرية، وجهت المطربة اللبنانية عبير نعمة التحية لمصر وشعبها، مؤكدة أنه في عالم الفنون كل الدروب تقود إلى مصر وتغزلت في أوصافها، مؤكدة أنها القصيدة والفن والحب، الوجهة والطريق، الصداقة والصديقة، الفرحة والسعادة.

وأشارت إلى أنها تغني من مصر إلى لبنان وطنها الحبيب، ووجهت الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وقائد الأوركسترا المصاحب المايسترو أحمد عويضة، وجميع من شارك في إقامة الحفل.

وبطبقات صوتية طربية واسعة تحمل إمكانات فنية متفردة مكنتها من أداء كافة أشكال وقوالب الغناء العربي قدمت مجموعة من أعمالها الخاصة، التي تفاعل معها الحضور ونالت الإعجاب والاستحسان كان منها "وينك، في عصفور، كل ما تقول لي، فراشة وزهرة، يا نسيم الريح، بيروت التي أهدتها إلى بلدها، ودعت الليل، يا ترى، بصراحة، غني قليلًا، اعمل ناسيني، تلفنتلك، بلا ما نحس، يا ليل الصب، فكر بغيرك، ومن تراث الطرب افرح يا قلبي، طلعت يا محلا نورها، امتى هتعرف، وقهوة".

وعلى المسرح الصغير أقيمت بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة أمسية ألقت الضوء على جانب من التراث العربى الثري تضمنت نماذج من الأغاني الفلكلورية والقصائد والأهازيج التراثية والوطنية، كان منها عباد الشمس، طاحت الخيل، مريت بالشوارع، ميل على بلدي، يا فلسطينية، مدينة الجروح، يا مزينة، وطني يعلمني، ولا في قلبي ولا عينيا، يا ماريا، ستي يا ستوت، أرضي عم بتقاسي، يا دنيا سمعانا، كما قدمت فرقة كنعان للثقافة والفنون بالزي التقليدي عدد من تابلوهات رقصة الدبكة الشهيرة.