محمد شاهين: فخور إني جزء من مسلسل الهرشة السابعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 09:29 صباحاً - عبر الفنان محمد شاهين، عن شدة سعادته بردود الافعال على مسلسل الهرشة السابعة، والذي تم عرضه في النصف الأول من الموسم الرمضاني الحالي.

تحدث محمد شاهين، عن نهاية مسلسل الهرشة السابعة، في حواره مع برنامج ET بالعربي: مينفعش نتوقع أي حاجة لأن في ناس هتكون مع وضد آدم ونادين ودي طباع البشر، وردود الفعل تفرح جدًا تخلي الواحد مبسوط وفخور أنه عمل حاجة عظيمة زي الهرشة السابعة أنا مبسوط إني جزء من المسلسل ده.

وأضاف محمد شاهين: الشخصية كلها تحدي وأن أنا أعمل شخصية زي آدم كان لازم أطلعه حقيقي والناس تصدقه بجد، ميبقاش في لحظة حاسين أن شاهين بيمثل.

وتابع: مكنتش أعرف أن في حاجة اسمها الهرشة السابعة، ولكن لما بصيت حواليا لقيت أن فعلًا في ناس بيحصلها كده، والإنسان طباعه بتتغير كل 3 سنين وبياخد خبرات من الحياة.

وعلق عن العلاقة بين شخصية آدم التي يلعبها محمد شاهين ضمن أحداث مسلسل الهرشة السابعة، ونادين التي تلعبها الفنانة أمينة خليل، قائلًا: عِشرة 22 سنة وهما مشافوش حد تاني ولا دخلوا في علاقات تانية، ولكن التراكمات هي اللي عملت كده، هما بيحبوا بعض وطبعًا لازم يرجعوا.