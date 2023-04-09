شاهد.. محمد رمضان يروج لفيلم عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 09:29 صباحاً - روَّج الفنان محمد رمضان لفيلمه الجديد، "هارلي" المقرر عرضه في عيد الفطر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و علق محمد رمضان:" علي أفيش الفيلم:" هارلي وأسيل هتشوفوهم في هيد الفطر ٢٠٢٣ بجميع دور العرض ثقه في الله نجاح، هارلي أسطورة الأسفلت".

أبطال فيلم “هارلي”

الفيلم بطولة محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، ومي كساب، وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف محمد سمير مبروك ومحمد سامي، وإخراج محمد سمير.