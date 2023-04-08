اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد مسلسلات نصف رمضان الثاني .. جبنالك توقيت العرض الأول والإعادة لكل الأعمال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عجت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 8 أبريل 2023، حول مواعيد مسلسلات نصف رمضان الثاني، خاصة بعد بدء عرضها منذ أمس على العديد من القنوات الفضائية.ويشهد النصف الثاني من الشهر الفضيل تقديم العديد من المسلسلات المتنوعة بين الأكشن والكوميديا والدراما وغيرها والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي.

مواعيد مسلسلات نصف رمضان الثاني:

مسلسل جت سليمة:

في تمام الساعة 8:45 مساء، والإعادة في تمام 2:45 صباحا و2:45 ظهرا على قناة cbc.

الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 3:30 فجرًا، والإعادة الثانية الساعة 9:30 صباحًا والإعادة الثالثة في تمام الساعة 3:30 عصرًا على قناة Art.

مسلسل الصندوق:

في تمام الساعة 9 مساء على قناة إم بي سي مصر كما يعرض على منصة (شاهد) الرقمية.

مسلسل تلت التلاتة: