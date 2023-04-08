انت الان تتابع خبر يسرا اللوزي توضح سبب زيارتها للطبيب النفسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة المصرية يسرا اللوزي عن الأسباب التي جعلتها بحاجة إلى زيارة طبيب نفسي خلال فترة من فترات حياتها، مبينة أنها كررت التجربة أكثر من مرة.





وقالت أن السبب الرئيسي لزيارتها للطبيب نفسي ليس تعرضها للتنمر بعد زيادة وزنها.





وذكرت يسرا اللوزي الأسباب التي دفعتها لزيارة الطبيب النفسي قائلة: "التنمر ليس السبب الذي ذهبت لأجله لطبيب نفسي، ولكنه كان

من ضمن الأشياء التي تحدثت فيها مع الطبيب بالفعل مع أشياء أخرى".





وبينت أنها ذهبت أكثر من مرة للطبيب النفسي وعلى فترات متباعدة، موضحة أنها كانت تلتزم في زياة الطبيب، ولكن هناك بعض المرات التي كانت تنشغل فيها عن زيارة الطبيب فتشعر بحاجة لزيارته من جديد، وأكدت السبب الرئيسي الذي دفعها لزيارة الطبيب هو شعورها بالانطفاء.





وأضافت يسرا اللوزي أنها شعرت بأنها لا تتأثر بالأشياء المعتادة، لا التي تسعدها ولا تلك التي تسبب لها الحزن، كل شيء أصبح جامدا لا يسبب لها شعور سواء سلبي أو إيجابي. وفق (المصري اليوم)





وتابعت يسرا اللوزي : "حسيت فجأة إن روحي من جواها بتموت أو في حاجة ناقصة ما بقتش عايشة، وطبعا ده اللي خلاني أروح ومن ضمن المواضيع اللي اتكلمت فيها بعد كذا شهر إني اتعرضت للتنمر بسبب زيادة وزني، ولكن الحمد لله اشتغلت على الموضوع وتخطيته".





ويذكر أن يسرا اللوزي كانت قد تعرضت لزيادة طفيفة في الوزن، بعد ولادة ابنتها، وتعرضت لعدة حملات مشينة من التنمر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفعها للاختفاء فترة.