26 مايو.. محمد عبده يحيي حفلا غنائيا في الأردن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 02:35 مساءً - يستعد فنان العرب محمد عبده، لإحياء حفل غنائي ساهر، في الأردن، يوم 26 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات ليالي البترا الوردية، هناك.

حقق الفنان محمد عبده نصف مليون مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة الأربعاء 19 أكتوبر الماضي عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية الملامح للفنان محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.

حقق فنان العرب محمد عبده 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “كثير اشتقت”، بعد طرحها الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “كثير اشتقت” لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز.