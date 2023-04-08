ننشر تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل ”تلت التلاتة” ومواعيد العرض

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 01:30 مساءً - عرضت أمس الحلقة الأولى من مسلسل «تلت التلاتة» الذي انطلق في النصف الثاني من رمضان والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2023 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ونخبة كبيرة من كبار الفن والذي يعرض في تمام الساعة التاسعة على قناة MBC مصر.

وكشفت الحلقة الأولى من مسلسل «تلت التلاتة»، أن الفنانة غادة عبد الرازق تجسد ثلاثة شخصيات توأم، فريال وفريدة وفرح، وبدأت هذه الحلقة مع فريدة، وهي متزوجة من أمجد -محمد القس- ولديها طفل يدعى عمر، وتعيش معها بنت شقيقتها ياسمين -ليلى أحمد زاهر-، حيث أن والدتها فرح مصممة الأزياء تسافر دائما لمتابعة عملها، وتترك ابنتها عند فريدة شقيقتها.

ونرى خلال الحلقة الأولى من مسلسل تلت التلاتة أن أمجد زوج فريدة يعمل رجل أعمال، ولكنه متعسر حاليا، فطلب من زوجته أنه سيكتب لها القصر اللذان يعيشان به باسمها، حتى تأخذ قرض من البنك بضمان القصر، وعندما يحدث هذا بالفعل، وقبل أن تأخذ إجراءات طلب القرض، تكتشف خيانتهز

واكتشفت غادة عبد الرازق -فريدة- خيانة أمجد زوجها لها عن طريق الصدفة، حيث جاء طلب من الصيدلية على منزلها، واكتشفت من خلاله أن الطلب جاء بشكل خاطئ على عنوان منزلها هي، حيث أن رقم زوجها مسجل بعنوانين، والثاني هو عنوان مي سليم، التي تجسد دور المرأة التي يخون أمجد فريدة معها، فتتبعت فريدة هذا العنوان، وذهبت لترى من شباك المنزل زوجها بصحبة عشيقته.

وعادت لمنزلها وانتظرته حتى عاد من الخارج، وتشاجرت معه بشأن خيانته، وهددته بعدم طلب القرض من البنك وأن هذا سيؤدي به إلى السجن، وثاني يوم حضرت له حقيبة ملابسه وطردته من المنزل، وانتهت الحلقة بصدم أمجد لفريدة بسيارته، للانتقام منها.

يعرض الملسل في تمام الساعة 9 مساء على قناة "إم بي سي مصر" كما يعرض على منصة (شاهد) الرقمية.

أبطال مسلسل تلت التلاتة

يشارك في مسلسل تلت التلاتة الفنانة غادة عبد الرازق، محمد القس، مي سليم، ليلى أحمد زاهر، نجوى فؤاد، صلاح عبد الله، وآخرين، وتأليف هبة الحسيني.