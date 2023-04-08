عبد الباسط حمودة يشعل سهرة رمضانية بمدينة نصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 12:29 مساءً - أحيا نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة واحدة من أقوى السهرات الرمضانية في مدينة نصر.

وقدم عبد الباسط حمودة خلال حفله باقة من أبرز أغانيه الشعبية، على مدار ساعتين متواصلتين، من بينها، «اديني قلبك»، «اسمحولي»، «أنا مش عارفني»، و«سلفني ضحتك» وغيرها.

عبد الباسط حمودة طرح مؤخرًا أغنية حلوين، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الذي تعاون فيها مع مطرب المهرجانات عمر كمال، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويأتي تعاون عمر كمال مع فريق عبد الباسط حمودة في أغنية حلوين، بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في أغنية ضيعنا، التي طرحت عبر يوتيوب في الأيام الماضية، وملايين المشاهدات، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، بعد أن نالت على استحسانهم.